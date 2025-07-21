Elazığ'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Elazığ'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Elazığ'da sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Yangına, çevredeki kurs merkezi çalışanları hızla müdahale etti.

Elazığ'da sabah saatlerinde, park halindeki otomobilde çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın altından alevlerin çıktığı ve dumanları fark eden kurs merkezi çalışanlarının hızla yangına müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Elazığ merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan otomobil yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Park halindeyken alev alan otomobilin yanma anı cadde üzerinde yer alan işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dumanların yükselmesiyle birlikte çevredeki kurs merkezi çalışanlarının yangın tüpleriyle araca müdahale ettiği anlar net şekilde görülüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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