Elazığ'da Otoparka Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı

Elazığ'da bir otoparka düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, İcadiye Mahallesinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen kişi ve kişiler tarafından otoparka pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda otoparkın temizlik işleriyle uğraştığı öğrenilen İ.Ç. bacağından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ