Elazığ'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi: 2 Yaralı

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 58 TF 126 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ