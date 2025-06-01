Elazığ'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi: 2 Yaralı
Elazığ merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 58 TF 126 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa