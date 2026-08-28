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Elazığ'da Yaya Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Yaya Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ'da Necdet Doğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Elazığ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Kaza, Necdet Doğan Caddesin'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Şahıs, çarpmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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