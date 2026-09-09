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Elazığ’da otomobil yan yattı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil yan yattı: 2 yaralı
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yan yattı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Kovancılar kara yolu Yolüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 FY 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlı, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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