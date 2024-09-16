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Elazığ'da Otomobil ve Scooter Çarpıştı: 2 Yaralı

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Elazığ'da otomobil ile scooterın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntülerde, scooterın kırmızı ışıktan geçerken çarptığı anlar yer alıyor.

Elazığ'da otomobil ile scooterın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıktan geçen scootera 33 CKM 51 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, üzerinde 2 kişinin bulunduğu scooterın kırmızı ışıkta geçtiği, o sırada kavşağa giriş yapan aracın çarptığı ve 2 kişinin havaya savrulduğu görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil Scooter 3-sayfa Yaşam Olay Kaza

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