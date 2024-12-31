Elazığ'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Koçharman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa