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Elazığ'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Koçharman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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