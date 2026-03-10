Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 PA 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı