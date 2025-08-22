Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tren raylarına çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren raylarına çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ