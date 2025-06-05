Elazığ'da Otomobil Şarampole Uçtu, 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Şarampole Uçtu, 4 Yaralı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu. Olayda 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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