Elazığ'da otomobil kazası: 5 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Millet Bahçesi'ne girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 FN 553 plakalı otomobil, Millet Bahçesi'ne girdi. Kazada, 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ