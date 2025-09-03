Elazığ'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cip köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ