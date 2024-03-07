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Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobil, odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Elazığ-Bingöl karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan Adem Demirel (31) idaresindeki 34 HOE 247 plakalı otomobil, aynı yöne doğru ilerleyen M.A. kontrolündeki 23 FS 760 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk incelemede çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Demirel'in hayatını kaybettiği belirledi. Talihsiz adamın cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç otopark çekilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olay ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karakoçan Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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