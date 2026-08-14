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Elazığ'da Traktör-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Elazığ'da Traktör-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Elazığ’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Nail Bey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GHD 30 plakalı otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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