Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşerek yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ