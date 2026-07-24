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Elazığ'da beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Elazığ’da otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 NOB 447 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen 23 ABF 992 plakalı beton mikserine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, orta refüje çıkarak durdu. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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