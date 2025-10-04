Haberler

Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Tofaş ve Audi marka otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücüleri öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil ile Audi marka otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Kolluk kuvvetleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

