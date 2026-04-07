Baraj gölüne uçan otomobildeki sürücüyü ekipler kurtardı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Pembelik Baraj Gölü'ne uçtu. Kazada sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Aşağıdoluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pembecik Baraj Gölü'ne uçarken sürücü araçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler, tarafından araç içerisinde kalan sürücüyü çıkartarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baraj gölüne düşen araç ise vinç yardımıyla suyun içerisinden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

