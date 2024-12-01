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Elazığ'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: 4 Yaralı

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Elazığ-Keban kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobil, ağaçlara çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban kara yolu Kuzey Çevre Yolu kavşağı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 YYZ 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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