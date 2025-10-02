Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesi Karacimşit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ