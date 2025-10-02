Haberler

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, Karacimşit Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesi Karacimşit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ

