Elazığ'da otluk alanda çıkan yangında onlarca badem ve ceviz ağacı kül oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde otluk alanda çıkan yangında onlarca badem ve ceviz ağacı kül oldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Suyatağı köyünde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, onlarca badem ve ceviz ağacı kül oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ