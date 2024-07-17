Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın, köylülerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, dumanları gören köylülerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ