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Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın köylülerin müdahalesi sonucu söndürüldü

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Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otluk alanda çıkan yangın, köylülerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın, köylülerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, dumanları gören köylülerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Baskil Elazığ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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