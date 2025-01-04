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Otel odasında dehşete düşüren olay: Arkasında bir not bırakarak canına kıydı

Otel odasında dehşete düşüren olay: Arkasında bir not bırakarak canına kıydı
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Elazığ'da bir otelde konaklayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan şahsın, arkasında not bırakarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Elazığ'da bir otelde konaklayan M.E, odasında not bırakıp intihar etti. Otel çalışanlarının haber verdiği sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTEL ÇALIŞANLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi Sarısaltık Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre haber alınamayan M.E için otel çalışanları odasına gitti. Çalışanlar M.E'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından M.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ODASINDA NOT BULUNDU

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından M.E'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. M,E'nin arkasından not bıraktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otel odasında dehşete düşüren olay: Arkasında bir not bırakarak canına kıydı

Otel odasında dehşete düşüren olay: Arkasında bir not bırakarak canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İntiharlar çok arttı Akp türkiyesi işte böyle oluyor

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