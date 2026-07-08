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Elazığ'da organize suç örgütü lideri ve yöneticisine 752 yıl hapis cezası

Elazığ'da organize suç örgütü lideri ve yöneticisine 752 yıl hapis cezası
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Elazığ'da polise saldırı, yağma ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanan organize suç örgütü lideri 543 yıl 9 ay, örgüt yöneticisi ise 209 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da 2,5 yıldan 68 yıla kadar hapis cezaları verildi.

Elazığ'da polise saldırı, yağma ve cinayete teşebbüs gibi suçlardan yargılanan organize suç örgütü lideri 543 yıl 9 ay, örgüt yöneticisi ise 209 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı örgüt kurma ve yönetme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "görevli polis memurlarına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri sahiplerine yönelik nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlamak suretiyle silahlı tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 13 şüpheli hakkında açılan kamu davasında yargılama süreci tamamlandı. Elazığ 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara ceza yağdırdı. Yapılan yargılama neticesinde suç örgütünün lideri E.B. toplamda 543 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örgüt yöneticisi M.B. hakkında toplamda 209 yıl hapis cezası kararı verilirken, diğer örgüt yöneticileri ve üyelerine ise 2 yıl 6 aydan başlayıp 68 yıla varan sürelerde hapis cezaları uygulandı.

Ayrıca, mahkeme heyeti, alınan kararlarla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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