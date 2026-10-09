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Elazığ'da operasyonda bin 256 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'ın merkeze bağlı Oymaağaç köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 256 kök kenevir ve 23 bin 680 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkeze bağlı Oymaağaç köyünde düzenlenen operasyonda bin 256 kök kenevir bitkisi, 23 bin 680 gram kubar esrar, 50 gram toz esrar ile 43 adet 9x19 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve Diyarbakır'da bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli, Elazığ ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışmasıyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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