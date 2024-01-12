Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi sürdürülüyor. Bu çerçevede Mehmet Zeki İlköğretim Okulunda öğretim gören 95 öğrenciye, trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı olarak eğitim verildi. Eğitim sonrasında öğrencilere, trafik dedektif kartı, kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ