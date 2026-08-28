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Elazığ'da Odunluk Yangını Otluk Alana Sıçradı

Elazığ'da Odunluk Yangını Otluk Alana Sıçradı
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Elazığ'ın Pirinçci köyünde bir odunlukta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da odunlukta çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Pirinçci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün içerisinde bulunan odunlukta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, otluk alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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