Elazığ'da Odunlukta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Odunlukta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kovancılar ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bir araç kullanılamaz hale gelirken, odunluk tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir araba kullanılamaz hale gelirken odunluk ise kül oldu.

Olay Kovancılar ilçesi heybet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Odunluğun dışına da sıçrayan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bir araca da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken odunluk da küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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