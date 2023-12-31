Elazığ'da odunlukta çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'da odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı odunlukta yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangın yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ