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Elazığ'da Nisan Ayında 231 Trafik Kazası: 218 Yaralı

Elazığ'da Nisan Ayında 231 Trafik Kazası: 218 Yaralı
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Elazığ'da nisan ayında meydana gelen 231 trafik kazasında 218 kişi yaralanırken, ölümlü kaza yaşanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücü hatalarının başında kural ihlalleri ve dikkatsizlik olduğu vurgulandı.

Elazığ'da nisan ayında meydana gelen 231 kazada 218 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da nisan ayı kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 231 kazada hayatını kaybeden olmazken, 218 kişi ise yaralandı. Kazaların 108'i yaralanmalı olurken, 123'ü ise maddi hasarlı gerçekleşti. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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