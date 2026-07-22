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Elazığ'da dağlık alanda yangın

Elazığ'da dağlık alanda yangın
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Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahaleyi sürdürüyor.

Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edilin bilgiye göre, Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın müdahalesi sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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