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Elazığ'da Muhtar Silahlı Saldırıya Uğradı

Elazığ'da Muhtar Silahlı Saldırıya Uğradı
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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Sürsürü Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi muhtarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi muhtarlık binasında oturan Hacı Mehmet Özdemir'i, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan muhtar Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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