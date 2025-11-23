Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza dün, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaza yaptı. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa