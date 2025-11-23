Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaza yaptı. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ