Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ merkez Mehmet Güçlü Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, merkez Mehmet Güçlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet devrilirken sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı