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Elazığ'da motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı
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Elazığ'ın merkez Ulukent Mahallesi'nde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı, direk devrildi.

Elazığ'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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