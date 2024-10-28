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Elazığ'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Elazığ-Keban karayolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AH 545 plakalı kamyonet ile 34 FJT 683 plakalı Mercedes minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURSEL ŞENGEZER - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa trafik Elazığ Keban Yaşam Kaza

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