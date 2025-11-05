Haberler

Elazığ'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
Elazığ-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Koçharman köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 34 KYU 855 plakalı kamyon ile A.D. idaresindeki 34 MIH 617 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
