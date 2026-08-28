Elazığ'da Minibüs-Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 23 EZ 836 plakalı minibüs ile B.K. yönetimindeki 34 FOP 20 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada yerde yatan çocuk yaralıların güneşten etkilenmemesi için ekipler çarşaf gererek seferber oldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı