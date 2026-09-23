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Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç görüntülendi

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Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç görüntülendi
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Elazığ merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, makas atarak ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu; o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Elazığ'da hafif ticari aracın makas atma anları kameralara yansıdı.

Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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