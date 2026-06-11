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Elazığ'da makas atan sürücü kameraya yansıdı

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Elazığ'da hafif ticari araç sürücüsü, makas atarak trafiği tehlikeye attı. O anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan hafif ticari aracın sürücüsü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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