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Elazığ'da Mahalle Muhtarı Silahlı Saldırıda Yaralandı

Elazığ'da Mahalle Muhtarı Silahlı Saldırıda Yaralandı
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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesinde muhtar Hacı Mehmet Özdemir, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan muhtarın tedavisi sürüyor.

Elazığ'da mahalle muhtarı silahlı saldırıda yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da Sürsürü Mahalle muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi muhtarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi muhtarlık binasında oturan Hacı Mehmet Özdemir'i, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan muhtar Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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