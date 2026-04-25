Elazığ'da minibüsü sıkıştıran otomobil kamerada

Elazığ'da seyir halindeki yolcu minibüsünü sıkıştıran otomobil, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneykent seferi yapan yolcu minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEB 246 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı. Otomobil sürücüsü minibüsün önüne ani manevra yaparak hem kendi canını hem de minibüsün içinde bulunan yolcuların canını riske attı. O anlar minibüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Minibüs sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. O anlar minibüste bulunan bir yolcu tarafından kaydedildi. - ELAZIĞ

