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ETİ Krom sahasında iş kazası: 1 ölü

ETİ Krom sahasında iş kazası: 1 ölü
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Elazığ Alacakaya'da ETİ Krom'a ait maden sahasında geri manevra yapan kepçenin çarptığı işçi Murat Demiroğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Elazığ'da Yıldırım Holding bünyesindeki ETİ Krom işletmesine ait maden sahasında kepçenin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Olay, Alacakaya ilçesinde bulunan Yıldırım Holding bünyesindeki ETİ Kromun taşeron şirketi Denson Madencilik'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan Murat Demiroğlu (45), geri manevra halindeki kepçe ile duvar arasında kalarak ağır yaralandı. Maden sahasında bulunan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, şantiyenin ambulansıyla sağlık merkezine götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Alacakaya Toplum Sağlığı Merkezi'nde tedavi altına alınan Demiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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