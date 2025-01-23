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Elazığ'da maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var

Elazığ'da maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı. Diğer işçi ise ayağı kırık vaziyette kurtarıldı.

Türkiye Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının yasını tutarken bir acı haber de Elazığ'dan geldi. Alacakaya ilçesi KEF bölgesinde Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom AŞ'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Göçükte 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile çıkarken, ayağı kırık vaziyette çıkarılan 1 işçi de ambulansa taşındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVll. Murat:

bu ülkede her şey mi dandik olur arkadaş

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Haber YorumlarıG Ergün:

Bu ne arkadaş böyle basit ölümlerin yaşanmadığı günümüz yok

Yorum Beğen36
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Haber YorumlarıERSAN ELMAS:

Ruhsat? O kadar da değildir artık. Ruhsat çıkmazsa burdan Tanjuya yürürler.

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıVEFA:

Hani bir şarkı vardı. "Kader diyemezsin sen kendin ettin." Diye. İşte aynen böyle durumlar!

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıSMMM:

TÜRKİYE YÜZYILI DİYORLAR YA BİDE GELDE GÜLME YAZIK ŞU İNSANLARA DENETİM MEKANİZMASI YOK HERŞEY ÇÜRÜMÜŞ

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Haber YorumlarıMahsuni Yoloğlu:

kötü haber almadığımız bir gün yok.

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıAydin Ates:

Bu ülkede ne oluyor anlamadım

Yorum Beğen11
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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Ümit Özdağ ile paralel yaşanan yangın felaketi, ardından maden göçüğü... Bir tarafım bağlantılı mı diye soruyor, öbür tarafım siktir et, kurma bağlantı falan senin neyine, git işine gücüne bak diyor...

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Haber YorumlarıMurat Sari:

bir sonraki seçimlerde de açık ara çıkarlar SOMA da olduğu gibi..

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Haber YorumlarıMuharrem Çevik:

Kesin chp patlatmıştır ??

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