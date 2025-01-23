Elazığ'da maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var
Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı. Diğer işçi ise ayağı kırık vaziyette kurtarıldı.
Türkiye Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının yasını tutarken bir acı haber de Elazığ'dan geldi. Alacakaya ilçesi KEF bölgesinde Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom AŞ'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi.
GÖÇÜK ALTINDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Göçükte 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile çıkarken, ayağı kırık vaziyette çıkarılan 1 işçi de ambulansa taşındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.