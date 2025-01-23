Elazığ'da maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var

Türkiye Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının yasını tutarken bir acı haber de Elazığ'dan geldi. Alacakaya ilçesi KEF bölgesinde Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom AŞ'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Göçükte 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile çıkarken, ayağı kırık vaziyette çıkarılan 1 işçi de ambulansa taşındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.