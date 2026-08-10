Haberler

Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza

Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da lüks otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira para cezası kesildi.

Elazığ'da lüks otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira para cezası kesildi.

Olay, dün Sürsürü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen lüks otomobil, kendi etrafında defalarca dönerek drift yaptı. Kendi canını tehlikeye atan sürücü, bir süre sonra gözde kaybolmuştu.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında araç ve sürücü tespit edildi. Sürücüye, 67/1-D maddesinden 140 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

Böyle evlat olmaz olsun! Yaşlı annesine dehşeti yaşattı
Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi
Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

Öğretmenin kahreden sonu: Ölüm, bisiklet üzerinde geldi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın