Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza

Elazığ'da lüks otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira para cezası kesildi.

Olay, dün Sürsürü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen lüks otomobil, kendi etrafında defalarca dönerek drift yaptı. Kendi canını tehlikeye atan sürücü, bir süre sonra gözde kaybolmuştu.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında araç ve sürücü tespit edildi. Sürücüye, 67/1-D maddesinden 140 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı