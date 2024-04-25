Elazığ'da Kümese Giren Hırsızlar Tavuk ve Köpek Yavrusu Çaldı

Elazığ'da kümese giren hırsızlar 60 tavuk ve 2 kangal köpeği yavrusu çalarken 11 tavuğu da telef etti.

Olay, Karakoçan ilçesine Yüzev köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kümese giren hırsızlar, Alihan Çakın'a ait 60 tavuk ve 2 kangal yavrusunu çaldıktan sonra 11 tavuğu da telef ederek kayıplara karıştı. Durumu gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Alihan Çakın, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ