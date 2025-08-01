Elazığ'da Krom Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Krom Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Polay Madencilik'e ait krom ocağında meydana gelen göçükte 45 yaşındaki Hasan Çoşkun'un cenazesi, 7 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan ve 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Hasan Çoşkun'un cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya ilçesi Kayaönü mevkiinde saat 09.30'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında göçük meydana geldi. 4 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken biri ise göçük altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 7 saatlik çalışmanın ardından Hasan Coşkun'un (45) cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ve çalışmanın ardından işçinin cansız bedeni ocak içerisinden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli ve idaresi soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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