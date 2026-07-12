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Kontrolden çıkan cip, kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kontrolden çıkan cip, kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki bir gence, ardından bir binanın duvarına çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki vatandaşa ardından da bir binanın duvarına çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 23 AFN 256 plakalı Range Rover marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik trafosuna ardından kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki M.S.K.'ya çarptıktan sonra binanın duvarına çarpıp durdu. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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