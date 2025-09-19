Haberler

Elazığ'da Kırsal Alanda Yangın, Müdahale Sürüyor

Elazığ'da Kırsal Alanda Yangın, Müdahale Sürüyor
Güncelleme:
Elazığ'ın Meşeli köyü mevkiinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Orman bölge, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına bölge sakinleri de müdahale ediyor.

Elazığ'da kırsal alanda çıkan ve yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Meşeli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kırsal alan yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine orman bölge, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına bölge sakinleri ve ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
