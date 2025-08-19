Elazığ'da Kırmızı Işık İhlalinde Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Elazığ'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, kameraya yansıdı.

Olaylar, Çaydaçıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı sürücüler kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak devam etti. Sürücülerin kırmızı ışık ihlalleri başka araçların kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücüler tepki çekti. - ELAZIĞ