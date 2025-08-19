Elazığ'da Kırmızı Işık İhlalinde Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Elazığ'da Kırmızı Işık İhlalinde Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Elazığ'da Çaydaçıra Kavşağı'nda, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin görüntüleri ortaya çıktı. Bu ihlaller, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı ve büyük tepki topladı.

Elazığ'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, kameraya yansıdı.

Olaylar, Çaydaçıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı sürücüler kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak devam etti. Sürücülerin kırmızı ışık ihlalleri başka araçların kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücüler tepki çekti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
